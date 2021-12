Hullunud orav vigastas Walesis ligi paarikümmet inimest

The Timesi andmeil teatasid Buckley elanikud oravast, kes ründas neid aias teravate hammaste ja küünistega, nii et paljudel kannatanutel voolas veri. Mõned inimesed pelgasid kogukonda terroriseeriva kohevsaba pärast kodust lahkuda ning osa hammustada või kratsida saanud inimesi vajas teetanusevastast süsti.

Eelmisel neljapäeval õuest prügikotte tooma läinud 42-aastasele Sheree Davidsonile jäid oravaga kohtumisest käele hambajäljed. «See orav pole üldse kuigi kena, see on üks napakas orav,» lausus naine kohalikule ajalehele The Leader. «Ta on pisut hullunud, ta on juba rünnanud viit või kuut mu naabrit.»