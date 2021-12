Saksamaa pastor Christoph Herbst on veendunud, et võimalus saada Covid-10 vaktsiini süsti tuttavas keskkonnas võib julgustada neid, keda meditsiiniasutused pelutavad.

Just sellepärast võttis ta koos mitme Saksimaa liidumaa jumalasulasega ühendust abigrupiga, et hakata pakkuma vaktsineerimise võimalust luteri kirikutes, mis siis et piirkonda on viimastel nädalatel raputanud raevukad meeleavaldused. Puhuti on kirikuõpetajaid hurjutatud ning isegi ähvardatud.