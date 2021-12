Euroopa Inimõiguskohus palus Venemaal Memoriali sulgemisotsus peatada

Strasbourgis baseeruv kohus teatas, et Memorial on palunud võtta kaasus sulgemise vastu kiirmenetlusse ja Moskva peab nüüd otsuse selle ülevaatamise ajaks peatama.

Läinud kuul teatas kohus, et Memoriali sulgemine oleks laastav hoop kodanikuühiskonnale, mis on demokraatia alustala.

Kolmapäevasel kohtuistungil väitis prokurör, et just Memorial on see, kes Venemaal õigusi ja vabadusi rikub ning kelle raamatupidamine on läbipaistmatu.