Põhja-Ameerikat tabanud põrgukuumus ning Euroopat ja Aasiat räsinud tulvad, samuti igikeltsa sulamine Arktikas, viitavad sellele, et kliimamuutuste mõjusid on tunda juba praegu.

«Ohtlik kliima on juba siin. See on karm tegelikkus, mida peame tunnistama,» märkis National Geographicule äärmuslike ilmaolude uurija Michael Wehner, kes tegutseb Ameerika Ühendriikide Lawrence Berkeley riiklikus uurimiskeskuses.