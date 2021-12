RIIGIPEADE UUS TELEFONIVESTLUS ⟩ Biden pakub Putinile Ukraina pingete vähendamiseks diplomaatilist teed

Neljapäevaks kavandatud telefonikõnes Putiniga ütleb Biden, et «me oleme valmis diplomaatiaks ja diplomaatiliseks teeks edasi», ütles ametnik ajakirjanikele. «Kuid me oleme valmis ka vastama, kui Venemaa tungib edasi Ukrainasse,» ütleb Biden ametniku sõnul Putinile.

Diplomaatiliste kontaktide hoogustumisest hoolimata leiab Washington, et olulise edu saavutamiseks peavad venelased Ukraina ümber ohutaseme vähendamiseks rohkem ära tegema.

Venemaa on saatnud piirile kümneid tuhandeid sõdureid, tekitades hirmu, et Kreml on valmis andma korralduse hõivata veel Ukraina alasid. Kuigi seda pole juhtunud, ei ole jõud täiesti staatilised ning on ametniku sõnul jätkuvalt suure mure allikaks.