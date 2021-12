USA kohus mõistis Epsteini endise kaaslanna seksuaalkuritegudes süüdi

Maxwell mõisteti süüdi kuuest süüdistusest viies. Neist tõsiseim oli inimkaubitsemine alaealise seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, mille eest on maksimaalne karistus 40 aastat vangistust.

Ülemmäärad muudes süüdistuspunktides on viis kuni kümme aastat. See tähendab, et Briti meediamoguli Robert Maxwelli 60-aastane tütar võib kogu oma ülejäänud elu trellide taga veeta.