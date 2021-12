Saudi Araabia kungingas kutsub Iraani negatiivsest käitumisest loobuma

Teheran ja Ar-Riyad on olnud aastakümneid vaenlased ning asunud piirkondlikes konfliktides vastaspoolel. Nii on see ka Jeemenis, kus Saudi Araabia juhib valitsuse poolel sõjalist koalitsiooni võitluses šiiamässuliste huthidega, kelle selja taga on Iraan.