Pressiteate avalduses kirjutati, et Ahtisaari tunneb end hästi, kuid on hetkel haiglaravil. Ahtisaari põeb ka Alzheimeri tõbe ja on seetõttu avalikust elust täielikult lahkunud. Soome presidendi kantselei teatas Ahtisaari avalikust elust lahkumisest tänavu septembris.