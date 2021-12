Bali hoiatab uusaastapidudel koroonareeglite rikkumise eest

"Olge valmis väljasaatmiseks," ütles Bali immigratsiooniameti juhataja Jamaruli Manihuruk neljapäeval ja hoiatas, et reeglitest tuleb kinni pidada, sest Indoneesia soovib pääseda maailmas kiiresti levivast omikronvariandist.

Bali kuberner on jõulude ja uue aasta vahelisel ajal ära keelanud karnevalid, ilutulestikud ja üle 50 inimesega kogunemised.

Kaunis troopiline loodus, surfirannad ja peod on teinud Balist Austraala ja Uus-Meremaa puhkajate, aga ka Singapuri elanike lemmiksaare.

Sel aastal on Balilt välja saadetud ligi 200 turisti, ütles Manihuruk. Seitse neist kihutati minema koroonareeglite rikkumise tõttu.

Indoneesia ei ole koroonapandeemiast kergelt pääsenud. Covid-19 nakkusjuhte on riigis registreeritud 4,2 miljonit ja surnud on üle 144 000 nakatunu. Bali vastavad arvud on 110 000 ja 4000.