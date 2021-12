Maailma ööpäevane uute koroonajuhtude arv ületas miljoni piiri

Ööpäevase nakatumise andmed, mille aluseks on riikide tervishoiuametite statistika, on ajavahemikus 23.-29. detsember suurimad alates 2019. aasta lõpust, mil koroonaviirus levima hakkas.

Viimase seitsme päeva jooksul tuvastati maailmas üle 7,3 miljoni uue Covid-19 nakkusjuhu, nii et päeva keskmine on 1 045 000 nakatumist.

Covid-19 kiire leviku põhjuseks on omikronvariant, ütles Maailma terviseorganisatsioon (WHO) ja hoiatas sellega kaasnevate ohtude eest.

Üle 85 protsendi uutest juhtumitest on tuvastatud kahes maailma priikonnas, kus omikron kõige kiiremini levib. Euroopas on viimase nädalaga on registreeritud üle 4 022 000 nakatumist ehk 36 protsenti rohkem kui eelnenud seitsmel päeval. USA-s ja Kanadas on samal perioodil tuvastatud 2264 000 nakkusjuhtu, seal on tõus 85 protsenti.