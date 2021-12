Iraan teatas kosmoseraketi stardist

Start leidis aset ajal, mil Iraan peab Viinis suurriikidega kõnelusi 2015. aasta tuumaleppe taastamiseks. Varasemad stardid on saanud USA-lt hukkamõistva hinnangu.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Ahmad Hosseini ütles, et väljalennutatud rakett oli Simorgh (Fööniks) ning et kolm aparaati saadeti 470 kilomeetri kõrgusele.

Hosseini lisas, et stardi teaduslikud eesmärgid saavutati, kuid ta ei täpsustanud, mis need olid. «See oli esialgne start. Meil on kavas operatsioonilised stardid lähitulevikus.»