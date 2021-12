AK ⟩ Kas Talibani «rikkus ära» Katari läbirääkimistel nähtud luksus?

​Taliban jäi 25 aastat ­tagasi esimest korda Afganistanis võimule tulles ­meelde avalike hukkamiste ja kepi­hoopide jagamisega liiga lühikeste habemete eest. Nüüd on islamiliikumine valitsenud üle nelja kuu ja midagi samalaadset pole me näinud. Kas Taliban on tõesti muutunud ja maailm võiks nende võimu tunnustada?