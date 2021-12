WHO hoiatab koroonatsunami eest

Tedrose sõnad olid vastuseks Ameerika Ühendriikide ja mitmete Euroopa maade uutele koroonarekorditele. Prantsusmaa teatas kolmapäeval teist päeva järjest seni suurimast registreeritud Covid-19 juhtumite arvust, kui ööpäevaga tuvastati 208 000 uut nakatumist. See on suurim uute koroonajuhtumite arv Euroopas pandeemia algusest alates.

Ühendriigid on aga viimase nädala jooksul teatanud päevas keskmiselt 265 427 uuest koroonajuhtumist. Nakatumisrekordid on sündinud ka Taanis, Portugalis, Hispaanias, Suurbritannias, Kreekal, Küprosel, Maltal ja Austraalias. Pandeemia neljanda laine suurimast koroonasurmade arvust ööpäevas teatas aga Poola, kus haigus nõudis teisipäeval 794 inimese elu, vahendab BBC.

Uuringud näitavad, et SARS-CoV-2 omikrontüvi on paljudes riikides kiiresti domineerivaks muutunud. Kuigi see arvatakse olevat leebem kui deltatüvi, on see palju nakkavam. Tedrose sõnul ongi kasvavas nakatumis- ja surmajuhtumite arvus süüdi kahe tüve koosmõju.