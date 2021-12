«Me teame, et umbes 370 kodu põles maha Sagamore'is. Superioris võis hävineda 210 elumaja,» ütles Boulderi maakonnašerif Joe Pelle ajakirjanikele.

«Coloradot tabas just osariigi ajaloo kõige hävitavam maastikupõleng 30. detsembril. Põlengu käitumine ja selle leviku kiirus detsembris on pretsedenditu ja lihtsalt raske mõista,» teatas ilmastikunähtusi kajastav US StormWatch Twitteris.