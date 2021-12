Niinistö: Soome võimalused NATOga liitumiseks on endised

Ka peaminister Sanna Marin kinnitas, et NATO-ga liitumine on osa iga riigi õigusest otsustada oma julgeoleku tagamise viiside üle.

«On loomulikult täiesti meie kätes, mida me teha otsustame, mingeid piiranguid pole,» lausus president reedel rahvusringhäälingu Yle hommikutelevisiooni intervjuus.

Niinistö sõnul arutles ta sama hiljutises telefonivestluses Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

«Ütlesin selgelt, et meie seisukoht on, et austame suveräänsust ja otsustame loomulikult ise selle üle, mida ma teeme. Hoiame avatuna võimalust taotleda NATO liikmesust ehk sõjalist liitumist ja on NATO ülesandeks otsustada, keda liikmeks võetakse.»

Niinistö meenutas ka, et NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas mõned kuud tagasi, et allianss jätkab avatud uste poliitikaga.

«Minu arvates on see Soome seisukohast väga selge olukord ning ma ei usu sugugi, et neis läbirääkimistes nii USA kui NATO-ga toimuks liikmeks saamise peatamine,» ütles Niinistö.

«Hoiame oma manööverdamisruumi alles.»

Ka peaminister Sanna Marin meenutas oma uusaastatervituses, et Soome peaks hoidma kinni võimalusest taotleda NATO liikmesust ning samas tugevdama kaitsekoostööd Euroopa Liiduga.