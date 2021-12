Taliban käskis rõivapoodide mannekeenidel pead maha võtta

Korralduse väljastas Lääne-Afganistanis asuva Herati provintsi vooruste edendamise ja pahede ennetamise ministeerium, mille kohalik juht Aziz Rahman kirjeldas mannekeene kui kujusid ning väitis, et neid kummardatakse, mis aga on islamiseaduste kohaselt keelatud, vahendas The Times.

Hoolimata poodnike palvetest, et neil on mannekeene tarvis kauba tutvustamiseks, otsustas Rahman, et nukkude pead tuleb eemaldada ning hoiatas, et kui korraldust rikutakse, järgneb sellele karm karistus.