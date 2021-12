Baerbock: Berliin toetab Pariisi püüdeid suveräänsema Euroopa poole

Saksa koalitsioonivalitsus on öelnud, et tahab suurendada ELi «strateegilist suveräänsust» võistluses suurriikidega nagu USA, Hiina ja Venemaa.

Prantsuse president Emmanuel Macron on rääkinud juba pikalt tugevama Euroopa Liidu ideest ja tahab nüüd Prantsusmaa pooleaastase eesistumise ajal muuta ühenduse maailmas võimsaks.

Prantsusmaa eesistumine on «tähtis võimalus, millest me tahame ühiselt kinni haarata, et Euroopat tugevdada ja muuta ta võimeliseks homseid väljakutseid vastu võtma», lisas Saksa välisminister.