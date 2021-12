Rahatähed. Pilt on illustratiivne. FOTO: Elmo Riig

Tuhanded inimesed Inglismaal said sel jõululaupäeval ootamatu kingituse, kui pank Santander kandis kogemata 75 000 inimese kontole ühtekokku 155 miljonit eurot. Viga juhtus siis, kui kaks tuhat Ühendkuningriigis asuvat ärikontot töötlesid oma makseid kaks korda, mis tähendas, et mõned töötajad said palka topelt.