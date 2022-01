Macron: 2022 peab olema Euroopa Liidule pöördepunkt

Aprillivalimiste eel napilt soosikupositsioonil 44-aastane Macron kiitis EL-i liikmesriikide koroonavaktsiiniga kindlustamise ja taastekavade eest, milles ette nähtud toetust saavad riigid hakata kasutama 2022. aastal.

"2022. aasta peab olema Euroopale pöördepunkt," ütles Macron 13 minutit kestnud kõnes, mis oli salvestatud presidendipalee aias.

"Meie kontinenti on viimastel aastatel nii palju sarjatud. Öeldakse, et see on lõhestunud, ei suuda kollektiivseid projekte läbi viia, muutumas ajalooliseks tähtsusetuseks."

Koroonakriis on aga näidanud, et meie Euroopa võib olla nii kasulik kui ka lootuse allikas, ütles Macron.

Prantsusmaa võtab 1. jaanuarist üle Euroopa Liidu eesistumise, mida Macron hakkab vaatlejate hinnangul valmiskampaanias ära kasutama.

"Võite arvestada minu täieliku pühendumusega tagamaks, et see periood, mis tuleb umbkaudu iga 13 aasta tagant, on teie jaoks edasimineku aeg," ütles Macron ja loetles eesistumisaja prioriteete nagu piirikontroll, Euroopa kaitse, kliimamuutus ja sugude võrdsus.

Kuus kuud vältava eesistumisaja alguse puhul valgustati Prantsusmaa ajaloolised hooned vana-aastaõhtul EL-i värvides.

Macron puudutas kõnes ka koroonakriisi, mis on toonud sel nädalal üle 200 000 nakatumise päevas, ja tõdes, et ees on rasked nädalad, kuid ehk on 2022. aasta see, mil me pandeemia seljataha jätame.

Tänu vaktsineerituse kõrgele tasemele tuleb Prantsusmaa alanud koroonalainega toime, kinnitas ta.