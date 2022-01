India pühakojas tallati rüseluses surnuks 12 inimest

«Aitasin selleks ajaks, kui kiirabi umbes poole tunni pärast kohale jõudis, kokku korjata kaheksa surnukeha. Tunnen, et mul on vedanud, et olen elus, kuid kogetu meenutamine paneb siiani värisema,» ütles ta.

Indias on miljoneid hinduistide pühamuid, mõned neist on väga olulised palverännukohad. Peaminister Narendra Modi hindunatsionalistlik valitsus on investeerinud taristusse, et ligipääsu nende juurde hõlbustada.