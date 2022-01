Ukraina rahvuslased korraldasid tõrvikurongkäigu Bandera auks

Bandera juhtis rahvuslaste liikumist, mis võitles Teise maailmasõja ajal koos Natsi-Saksamaa vägedega. Bandera on Ukrainas müütiline, kuid lõhestav tegelane, keda mõned võrdlevad Che Guevaraga.

1959. aastal tappis KGB agent Bohdan Stašinski Bandera tsüaniidiga. Bandera on maetud Münchenisse. 2007. aastal püstitati talle Lvivi mälestussammas.

Bandera tähendus on vastuoluline. Ukraina rahvuslastele on ta kangelane, kuid poolakate silmis pigem massimõrvar.

Pühapäevane meeleavaldus tuleb ajal, mil tuntakse muret Vene vägede suurendamise pärast Ukraina piiridel. Suur osa Ida-Ukrainast on alates 2014. aastast separatistide kontrolli all, kel on Venemaa toetus.