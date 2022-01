Ekspeaminister Kučinskis: Läti peab Valgevene piirile rohkem tõkkeid ehitama

Küsimusele, kas Aleksandr Lukašenka režiim võib kevadel ilma paranedes saata Läti poole teele uue rändelaine, vastas endine peaminister, et Valgevene on diktatuur, kus otsuseid tehakse ühepoolselt ja ei saa teada, mis sealsele riigipeale pähe võib tulla.

Samas osutas ta, et senised katsed inimesi Lätti, Leetu ja Poola sundida on toonud suuremaid raskusi Valgevenele endale, kus külad on nüüd täis välismaalasi ja valitsus peab kulutama sellega tegelemiseks raha ja muid ressursse.

Võrreldes tingimustega, kus põgenikud elavad Valgevenes, on Läti asüülitaotlejate keskus Muceniekis lausa paradiis, lisas ta.

Kučinskise sõnul ei ole praegu teada, et Lukašenka režiim ootab rändesurve suurendamiseks soojemat ilma. Valgevene üritas survestada Euroopa Liitu järeleandmisi tegema, kuid seda ei tehtud, märkis ta.

Kučinskis tõi välja, et õiguskaitseorganid, sealhulgas piirivalveteenistus ja sisekaitseteenistus on ühisõppustel näidanud välja adekvaatset valmidust piiri kaitsta. Füüsilise piiritaristu tugevdamine on aga veninud ja selle väljaehitamist tuleb jätkata, ütles ta.