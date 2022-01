Pariisi Triumfikaarelt võeti parempoolsete raevupuhangu järel ELi lipp

Paremäärmuslane Marine Le Pen, kes oli tõotanud riiginõukogule kaebuse esitada, nimetas ELi lipu eemaldamist «suureks isamaaliseks võiduks» ja väitis Twitteris, et Macron sunniti taganema «massilise mobilisatsiooniga».

Ametniku sõnul ei ole teada, millal Triumfikaare all taas suur Prantsuse lipp lehvima hakkab. Ta märkis, et see pole monumendi alaline osa.