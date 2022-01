Ebaseaduslik immigratsioon on üks maailma kolmest tulusamast kuritegelikust ärist. Nad küsivad suure summa raha, mis sõltub teekonnast, liikumisviisist ja paljudest muudest asjadest. Pakkumisel on eri reisiklasse, variandid on ka laevad ja lennukid. Pakkumine võib ka sisaldada teist võimalust juhuks, kui esimese käigus jäädakse võimudele vahele.

Kõige olulisem on, et nad ei kõhkle inimeludega mängimast. Seetõttu üritame vältida, et need paadid jõuaksid merele.