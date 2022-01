Ukraina ministrit ärritab rahvuskaaslase kujutamine poevargana Netflixi menusarjas

«Sarjas «Emily Pariisis» jääb Ukraina naisest karrikatuurne mulje, mis on vastuvõetamatu. See on ka solvav,» kirjutas Tkatšenko sõnumivahetuskeskkonnas Telegram. «Kas nii nähakse ukrainlasi välismaal? Kellenagi, kes varastavad, tahavad kõike saada tasuta, kes kardavad välja saatmist. See ei peaks nii olema.»