Viis tuumasuurriiki lubas takistada tuumarelvade levikut

«Oleme veendunud, et nende relvade edasine levik tuleb ära hoida,» märkisid ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed Hiina, Prantsusmaa, Venemaa, Suurbritannia ja USA harukordses ühisavalduses. «Tuumasõda ei ole võimalik võita ja seda ei tohi eales pidada.»

Venemaa avaldas lootust, et esmaspäevane avaldus aitab vähendada maailmas pingeid. Samuti rõhutas Moskva, et ÜRO JNi viie alalise liikme tippkohtumine on vajalik.