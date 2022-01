Hiina sulges kolme nakatumise järel Yuzhou linna

Linnavõimud teatasid, et alates esmaspäeva õhtust peavad kõik kodanikud viiruse leviku tõkestamiseks kodudesse jääma. Otssu langetati kolme haigusjuhtumi avastamise järel viimase paari päeva jooksul.

Peking on võidelnud viiruse vastu rangete piiripiirangute ja suunatud piirkonnasulgemistega alates viiruse esmakordsest ilmnemisest, kuid see strateegia on hiljutiste kohalike puhangute tõttu surve alla sattunud.