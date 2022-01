Kanada kohus määras Iraani lennukatastroofi peredele valuraha

Kolm päeva hiljem tunnistasid Iraani relvajõud, et tulistasid Kiievisse teel olnud lennuki alla «eksikombel».

Ontario kõrgema kohtu kohtunik Edward Belobaba otsustas mais, et tsiviillennuki tulistamine kujutas endast «terroriakti», mis avas tee valuraha taotlemisele.

Pole selge, kuidas raha Iraanilt kätte saadakse, kuid Belobaba sõnul on ta kindel, et «teatud tasemel võib jõustamine võimalik olla ja teatud tasemel heidutus võidakse saavutada».

Advokaadid olid arutlenud, et Kanadal oli jurisdiktsioon 2012. aasta seaduse alusel, mis lubab hüvitise nõudmist võõrriigilt, mis on määratletud kui «riiklik terrorismi toetaja».

Mais otsustas sama kohtunik, et Iraan pani lennuki allatulistamisega toime terroriakti.

Teheran mõistis toonase otsuse hukka, öeldes, et see oli alusetu ja väites, et Kanada kohtul polnud voli sellist otsust langetada.