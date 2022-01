Uhked autod, sularaha täis kohvrid ning inspireerivad tsitaadid kaunistavad Nigeeria sotsiaalmeediat – tegu on särava maailmaga, mida jälgivad miljonid inimesed, kuid Nigeeria ühe kuulsaima suunamudija sõnul on see paljuski võlts ning sellist elustiili keegi tegelikult ei ela.