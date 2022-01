Macron lubas vaktsineerimata inimesi «lõpuni kiusata»

«Mis puutub vaktsineerimata inimesi, ma tõesti tahan kiusata neid. Ja me jätkame selle tegemist, kuni lõpuni. See on strateegia,» ütles Macron ajalehes Le Parisien teisipäeval avaldatud intervjuus.

Tema sõnul tähendab see, et «piiratakse nii palju kui võimalik vaktsineerimata inimeste ligipääsu tegevustele ühiskondlikus elus».

Kui valitsus palus esmaspäeva õhtul jätkata alamkojal arutelu ka pärast südaööd, et tagada seaduse vastuvõtmine nädala lõpuks, ühinesid parempoolsed vabariiklased (LR) parem- ja vasakäärmuslastega, et arutelu peatada.

Prantsuse meedia märkis, et ootamatu käik LRi poolt, mis eelnõud põhimõtteliselt toetab, osutab kasvavatele pingetele aprillis toimuvate presidendivalimiste eel. Macron on valimistel favoriit, kuid tema võit pole kindel.

«Emmanuel Macron ütles, et ta on õppinud prantslasi armastama, kuid tundub, et talle eriti meeldib neid põlata. Me saame julgustada vaktsineerima ilma kedagi solvamata või surumata neid radikaliseerumise poole,» ütles ta.