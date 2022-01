«Kuningas ja kuninganna on täielikult vaktsineeritud kolme doosiga. Neil on kerged sümptomid, kuid arvestades asjaolusid, on nende enesetunne hea,» seisis kunigapalee avalduses, lisades, et 75-aastane kuningas ning 78-aastane kuninganna viibivad praegu isolatsioonis.