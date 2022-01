Energiahindade tõusu vastu puhkenud meeleavaldused Kasahstanis on kontrolli alt väljunud ja kolmapäeval hõivasid protestijad riigi suurima linna Almatõ valitsushoonesse. Venemaa on kutsunud üles rahutusi lahendama dialoogiga, Kasahstani president Kassõm-Džomart Tokajev aga on lubanud rahutustele karmi vastust.