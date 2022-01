Iisraeli luurejuht: Iisraelil on Iraani tuumaleppega parem

Ta selgitas, et lepinguga Iraanile pandavad tuumategevuse piirangud on eelistatavamad kui sellest lepingust mitte kinni pidamine.

Jerusalem Post täpsustab, et see seisukoht lahkneb Iisraeli luure Mossad direktori David Barnea omast, kes ei poolda Iraani tuumalepet ja oletab, et on veel aega rääkida USA-ga läbi mingi muu tuumalepe Iraaniga.