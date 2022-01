Borrell lubas EL-i täit toetust Ukrainale

«Me oleme siin esiteks selleks, et kinnitada Euroopa Liidu täit toetust Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele,» ütles Borrell pressikonverentsil Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga.

«Mis tahes sõjalisel agressioonil Ukraina vastu on rasked tagajärjed ja ränk hind,» ütles Borrell Stanõtsja Luganska külas, Luganski oblastis.

Kuleba ütles, et Ukrainal ja Euroopa Liidul on ühine eesmärk: «Deeskaleerida olukorda läbi diplomaatiliste kanalite, et Moskva maandaks pingeid ja loobuks oma agressiivsetest kavatsustest.»