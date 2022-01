Saksamaa nimetas ametisse riigi esimese LGBTQ voliniku

Valitsus võtab sihiks edumeelse kväärpoliitika ja tagab, et trans-, intersooliste ja mittebinaarsete inimeste põhiõigused on igati jõustatud, ütles Lehmann.

Angela Merkeli järgse ajastu esimene parlament on senisest naisterohkem, noorem ja etniliselt kirjum, ehkki endiselt tugevalt kreenis valgete ja meeste kasuks.

Sooline tasakaal on erakonniti äärmiselt kõikuv, ehkki esirinnas on rohelised, kelle saadikutest 59 protsenti on naised, nende seas kaks transsoolist naist.