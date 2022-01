Kasahstani rahutustes on surma saanud 18 julgeolekujõudude liiget

Interfax ja RIA Novosti vahendasid ka ministeeriumi teadet, et pärast seda, kui protestid kütusehindade tõusu vastu kasvasid kolmapäeval üle kokkupõrgeteks julgeolekujõududega, on kinni peetud 2298 inimest.

Almatõ tänavatel vedelevad põlenud autod, mitu valitsushoonet on varemeis ja presidendiresidentsi ümbrus, kuhu kolmapäeval tungisid rüüstajad, on täis padrunikesti.

Mõni tundi hiljem teatas organisatsioon, et esimesed üksused on kohal. See on KJLO esimene suurem ühisoperatsioon alates asutamisest 1999. aastal.