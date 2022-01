Briti peaminister taunib vaktsiinivastaste «posimist»

«Ma tahan öelda vakstiinivastastele võitlejatele, inimestele, kes selle posimise sotsiaalmeediasse panevad: teil ei ole õigus,» ütles Johnson ajakirjanikele.

«Ma pole seda varem öelnud, sest minu arvates on tähtis, et siin riigis oleks vabatahtlik lähenemine, ja me säilitame selle vabatahtliku suuna,» ütles peaminister vaktsineerimiskeskust külastades.

Suurbritannia on üks koroonapandeemias rängemini kannatada saanud Euroopa riike, kus Covid-19 tõttu on surnud ligi 150 000 inimest. Novembri lõpus saabunud viiruse omikrontüvi on põhjustanud uue ulatusliku puhangu.

Johnson märkis, et mitmed Euroopa riigid on läinud sunni teed, näiteks Itaalia tegi kolmapäeval kõigile üle 50-aastastele koroona vastu vaktsineerimise kohustuslikuks ja määras keeldujatele trahvi.

«Milline tragöödia, et meil on NHS-ile (riiklikule tervishoiuteenistusele) hirmus surve, meie arstid ja õed näevad tohutut vaeva ja samas on meil inimesed, kes pritsivad vaktsineerimise kohta täielikku jaburust,» sõnas ta.

«See on täiesti vale, täiesti kontraproduktiivne ja see, mida nad sotsiaalmeediasse üles panevad on täielik posimine.»