KOHALIK VAADE ⟩ Sisetüli ohustab Leedu õnnemängu Hiina vastu

«Ma arvan, et mitte Taiwani esinduse avamine polnud viga, vaid selle nimi, mida minuga ei kooskõlastatud,» lausus teisipäeval Leedu president Gitanas Nausėda raadiojaamale Žinių Radijas.

Nausėda sõnad tegid maakerale tiiru peale ja nende interpreteerimine kaldus kohati koomikasse, kui näiteks Pekingi ametlikud häälekandjad ülistasid Leedu riigipead eksimuse tunnistamise eest. «See on samm õiges suunas,» tsiteeris South China Morning Post Hiina välisministeeriumi pressiesindajat Wang Wenbini. Paljud teisedki pealkirjad, ja mitte ainult Hiina meedias, rõhutasid viidet veale, samuti asjaolu, et presidendi seisukoht on risti vastupidine Leedu valitsuse omale.