Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariik taaskehtestas koroonapiiranguid

Viimase ööpäevaga tuvastati 38 625 nakatumist, mistõttu osariigi peaminister Dominic Perrottet teatas tantsimise ja laulmise keelamisest ööklubides ning mittekiireloomuliste operatsioonide edasilükkamisest veebruari keskpaigani.

Osariigi haiglates on reedese seisuga 1738 koroonahaiget ning tervishoiuvõimud hoiatasid, et järgmisel kuul võib see arv halvima stsenaariumi korral tõusta 4700-ni või isegi 6000-ni. Haiglad on surve all, sest umbes 3800 meditsiinitöötajat on pärast positiivse koroonatesti andmist isolatsioonis.

Perrottet möönis, et viimased kaks aastat on olnud uskumatult suurte väljakutsetega, kuid rõhutas samas, et piirangute taaskehtestamine on «mõistlik ja proportsionaalne».

Austraalia Meedikute Liidu (AMA) juht kritiseeris reedel Uus-Lõuna-Walesi osariigi peaministrit, öeldes, et nakatumiste ja hospitaliseerimiste arvu kasv on otseselt tingitud tema otsusest leevendada piiranguid just siis, kui koroonaviiruse omikronvariant hakkas kiiresti levima.

Osariigi tervishoiuministri asetäitja Susan Pearce prognoosis, et omikronipuhangu tipp möödub järgmise kuu keskpaigaks.

«Teiste riikide kogemus on näidanud, et see tõused kiiresti ja möödub kiiresti,» ütles Pearce ajakirjanikele. «Me usume, et veebruaris keskpaigaks oleme sellest tipust kindlasti üle.»

Austraalias tervikuna lisandus viimase ööpäevaga üle 76 000 uue nakkusjuhu. Haiglates on rohkem kui 3600 koroonahaiget, neist 223 vajab intensiivravi.