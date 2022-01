Kaczyński tunnistas, et Poola ostis Pegasuse nuhkvara

Poola valitseva konservatiivse erakonna Seadus ja Õiglus (PiS) juht Kaczyński ütles intervjuus, et Pegasuse nimelist nuhkvara kasutavad mitmete riikide salateenistused võitluses kuritegevuse ja korruptsiooniga. Ta märkis, et Pegasus on võrreldes varasemate programmidega, mis ei võimaldanud eriteenistustel jälgida krüpteeritud sõnumeid, tehnoloogiliselt arenenum.