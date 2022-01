Jaapani komoseturist ihkab ära käia Mariaani süvikus

Maezawa rääkis reedel esimest korda pärast kosmosest naasmist ajakirjanikega ja ütles, et reis pani ta kodu veel rohkem hindama.

«Pärast kosmoses käimist oled Maast veel enam lummatud. Sa õpid hindama tuule tunnet, asjade lõhna ja kogema aastaaegu,» rääkis kosmoseturist Tokyos ajakirjanikele. «Ma mõtlesin: Maa on hämmastav.»

Retk ISS-i on 46-aastase jaapanlase kosmoseplaanidest esimene. 2023. aastal tahab ta viia kaheksa inimest Elon Muski SpaceX-ga reisile ümber Kuu.

«Minu unistus on mitte ainult Kuule minna, mitte ainult ülespoole reisida, vaid ka allapoole,» ütles Maezawa. «Ma tahaksin minna alla Mariaani süvikusse, sügavale ookeani alla.»

Vaikse ookeani lääneosas asuv Mariaani süvik on maailma sügavaim koht, kus inimesed on käinud väga vähe.

Maezawa seletas, et osa reisi elementidest on juba paika pandud, näiteks kindel on allveelaev, mida ta kasutab ja ekspeditsiooni pikkus. Ta ei soovinud aga üksikasju avaldada.