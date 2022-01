Prantsusmaa võttis ametlikult üle Euroopa Liidu eesistumise

Prantsusmaal on kavas tegutseda ELi alampalga, importtoodetele süsinikumaksu kehtestamise ja ELi eelarvereeglite reformimise nimel. Ta tahab hoogustada liikmesriikide diskussiooni ühenduse asüülireeglite ümberkorraldamise üle, mis on üksmeele puuduse tõttu takerdunud.

«On oht, et eurooplased langevad lihtsal ajaloost välja,» ütles ta. «Selles mõttes, et me ei saa enam anda panust ajaloo kirjutamisse, vaid tulevad teised ja kirjutavad meie ajaloo. See on eksistentsiaalne oht.»