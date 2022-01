Prantsuse Akadeemia võitleb inglise keelega ID-kaartidel

Eelmisel aastal välja antud ID-kaartidel on mitmel andmeväljal prantususe keele kõrval ka ingliskeelne vaste. Näiteks prantsuse sõna nimi «nom» kõrval on kursiivis ingliskeelne «surname».

Inglise keele lisamine isikutunnistusele on mõeldud selleks, et Prantsuse kodanikel oleks lihtsam rahvusvahelisi piire ületada.

1635. aastal kardinal Richelieu algatusel prantsuse keele kaitseks asutatud Académie Française on aga valmis võtma sammu vaidlustamiseks appi põhiseaduse.

«Kes otsustas panna inglise keele sellele dokumendile prantsuse keelega võrdsetel alustel?» nõudis akadeemia alaline sekretär Hélène Carrère d'Encausse ja lisas, et see on põhimõtte rikkumine.