15. septembril Konfederacja korraldatud vaktsineerimisvastane meeleavaldus, milles süüdistati valitsust segregatsioonis läbi vaktsineerimispoliitika. Plakatil on kirjas «Tudengid on segregatsiooni vastu.» FOTO: Attila Husejnow / SOPA / ZUMA / Scanpix

Üleeile sulges Facebook paremäärmusliku erakonna Konfederacja konto, tuues põhjuseks koroonaviirusega seonduva valeinfo levitamise. Poola ametivõimud on aga nüüd kutsumas Facebooki üles Konfederacja kontot taastama, tuues põhjenduseks sõnavabaduse.

​Konfederacja, millel on Poola parlamendis 11 kohta, mõistis Facebooki tegevuse hukka, sõnades avalduses, et tegu on põhiseadusliku teabevabaduse rikkumise ning valimistesse sekkumisega sotsiaalmeediahiiu poolt.