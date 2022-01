AK ⟩ Ago Raudsepp: Soome 1939–1944 ja Ukraina 2014–2022, kas ajalugu kordub?

Putin imestab, et Ukrainas on vahetunud presidendid, parlamendiliikmed ja ministrid, kuid kurss «Venemaast eraldumisele» ja «vaenulikkusele Venemaa suhtes» on jäänud endiseks. Venemaa presidendil on sellele olemas lihtne ja loogiline seletus. Kõiges on süüdi projekt nimega «anti-Venemaa», mis on läänes välja mõeldud ja edukalt Ukraina «poliitilisele süsteemile» maha müüdud.

Putini artiklis on kõik olemas, et mõista, milles on probleem ja milles on lahendus, kuid seal on olemas ka kõik, et mõista, miks Venemaa president lahendust ei näe. Putin ei maini, et nii nagu Ukrainas, vahetuvad presidendid, parlamendiliikmed ja ministrid ka Austrias, Saksamaal, USAs ja Kanadas. Ja muidugi ei maini Putin, et Venemaal pole juba 17 aastat vahetunud välisminister ja 22 aastat de facto riigijuht.