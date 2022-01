NATO juht hoiatas: konfliktioht Ukrainas on reaalne

«NATO osaleb dialoogis Venemaaga heas usus ning sisuliselt, kuid me peame olema valmis ka võimaluseks, et diplomaatia kukub läbi,» ütles Stoltenberg.

«Kõik meie liitlased saatsid väga selge signaali, et me ei kompromiteeri oma aluspõhimõtteid, mis hõlmavad iga riigi õigust otsustada oma tee üle ise,» ütles Stoltenberg.

Mõned liikmesriigid rõhutavad, et fookus peaks olema Venemaa presidendi Vladimir Putini viimisel nii kaugele, et ta tõmbub Ukraina juurest tagasi ning Moskva nõudmiste tõrjumisel.

Teised on väitnud, et kohtumine võib aidata kaasa läbirääkimiste protsessi käivitamisele ning et on teemasid, kus on ruumi ka aruteluks.