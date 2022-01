Allikad: USA on valmis arutama kohalolu vähendamist Ida-Euroopas

Venemaa on viinud Ukraina piirile kümneid tuhandeid sõdureid ning USA on ähvardanud Moskvat ennenägematute sanktsioonide ja teiste meetmetega. Samas uurib administratsioon võimalusi, kuidas pingeid Venemaaga leevendada.

Kui Venemaa on valmis arutama oma kohalolu vähendamist regioonis, siis USA on valmis arutama konkreetseid samme, ütles ametnik.

USA-l on Euroopas umbes 70 000 sõdurit, nendest 6000 on Ida-Euroopas, peamiselt roteeruva korra alusel, sealjuures 4000 on Poolas. Ka teised NATO riigid on toonud rotatsiooni alusel regiooni oma sõjaväelasi.