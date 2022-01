Jens Stoltenberg: Euroopas on reaalne relvakonflikti oht

«NATO liikmesriigid on ka tänase kohtumise järel silmapaistvalt ühel meelel, et rahvusvahelise korra põhiprintsiipides on võimatu teha järeleandmisi ja Euroopa julgeoleku aluste juures ei ole välise jõu ähvardusel mingiteks läbirääkimisteks ruumi,» teatas välisminister Eva-Maria Liimets tänases pressiteates.