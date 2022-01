Biden peab kõne olukorrast riigis 1. märtsil

Ajastuse põhjuseks on ilmselt pandeemia: omikronvariant levib USA-s nagu ka teistes riikides kulutulena ning presidendi aastakõne peetakse tavaliselt rahvarohkele publikule, mis koosneb kongressi mõlema koja liikmetest ja paljudest VIP-külalistest.

Riigipea pressisekretäri asetäitja Karine Jean-Pierre kinnitas ajakirjanikele, et Biden on kutse vastu võtnud.

Kõne edasilükkamine annab Bidenile lisaaega, et astuda vastu Covid-19 pandeemiale – mille taasilmumine tekitab suurt peavalu majandusele ja kuhjab survet niigi ülekoormatud tervishoiusüsteemile – ning leida võimalusi oma takerdunud sisepoliitikapaketi läbiminekuks kongressis.

Bideni sotsiaal- ja keskkonnakulutuste eelnõu Build Back Better eesmärk on suunata 1,75 triljonit dollarit muu hulgas haridusse, terviseteenustesse, lastehoidu ja puhtale energiale üleminekusse.

See demokraadist presidendi poliitika keskne osa on senatis toppama jäänud, kuna selle vastu on üks tema enda erakonna liige.