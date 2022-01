Kasahstani sisejulgeoleku endine juht vahistati reetmiskahtlustusega

Sisejulgeolekuamet (KNB) ütles avalduses, et selle endine juht Karim Masimov peeti seoses reetmiskahtlustusega neljapäeval kinni. Masimov tagandati KNB juhi kohalt varem samal päeval pärast seda, kui kui protestijad ründasid Almatõs valitsushooneid.

56-aastane Masimov on tuntud kui Kasahstani endise presidendi Nursultan Nazarbajevi lähedane liitlane. Ta oli aastatel 2007–2012 ning 2014–2016 Kasahstani peaminister.

KNB teatel on tema vastu algatatud kriminaalasi.

Riigi esimese presidendi Nazarbajevi endine nõunik Jermuhamet Jertõsbajev ütles enne seda riikliku telekanali eetris, et vandenõulaste eesmärk oli president Tokajev võimult kõrvaldada.

«Mul on eksklusiivne info..., et näiteks 40 minutit enne rünnakut lennujaamale anti käsk julgestus täielikult eemaldada,» rääkis Jertõsbajev, lubades, et süüdlasi karistatakse.